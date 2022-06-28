"الأرصاد" ينبِّه 9 مناطق: أمطار رعدية ورياح وأتربة مع تدنٍّ في الرؤية

وتشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع ارتفاع في الأمواج على ثول وجدة ورابغ والشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد أمطارًا رعدية على العرضيات حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.