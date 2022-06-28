"الأرصاد" ينبِّه 9 مناطق: أمطار رعدية ورياح وأتربة مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية وعسير ومكة المكرمة والباحة والمدينة المنورة والرياض ونجران والحدود الشمالية جازان.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد أن المنطقة الشرقية تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخفجي والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وقرية العليا والأحساء والبطحاء والجبيل والخُبر والدمام والشيبة والظهران والعبيلة والعديد والقطيف وبقيق وحرض وخريص وذعبلوتن ورأس تنورة وسلوى وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الأربعاء.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الأربعاء، فيما تشهد المنطقة أمطارًا رعدية، تشمل المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ08.00 من صباح الأربعاء، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع ارتفاع في الأمواج على ثول وجدة ورابغ والشعيبة والقنفذة والليث والمظيلف، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء، فيما تشهد أمطارًا رعدية على العرضيات حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة رفحاء حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبَّه المركز منطقة نجران برياح نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وشرورة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة الرياض أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر والحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض وحوطة بني تميم ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
وكذلك تشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الأربعاء.
ونبّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الأربعاء.
وتشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الأربعاء.