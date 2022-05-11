"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار ورياح وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في جازان وعسير والجوف والحدود الشمالية والشرقية والمدينة المنورة ومكة المكرمة والرياض ونجران.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وهروب والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع ارتفاع في الأمواج على الدرب حتى الساعة الرابعة من فجر الخميس.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد سُحبًا رعدية ممطرة مع نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والربوعة والحرة والعرين وبلقرن والنماص وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد ورفحاء وطريف وعرعر، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد المنطقة الشرقية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء والعديد وذعبلوتن وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ18.00 من مساء الخميس.
وتشهد المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعلا والمدينة المنورة والمهد واليتمة وخيبر ووادي الفرع والرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وارتفاعًا في الأمواج مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة ثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ19.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية على الشفا والهدا والطائف حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة الرياض عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحريق والخرج والدرعية والدلم والرين والعاصمة الرياض والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرماء ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الخميس.
وكذلك تشهد منطقة نجران عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرخير وبدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الخميس.