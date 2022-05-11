"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار ورياح وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد وهروب والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع ارتفاع في الأمواج على الدرب حتى الساعة الرابعة من فجر الخميس.