"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار ورياح وعوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة وجازان وعسير والباحة والجوف والحدود الشمالية والشرقية وحائل والرياض.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة جازان أنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الدائر والريث والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة ميسان، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وارتفاعًا في الأمواج على ثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة عسير أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على العرين وبيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 15.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات وأبو عجرم ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العويقلية وحزم الجلاميد وطريف عرعر، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
كما تشهد منطقة حائل رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الشملي وبقعاء وحائل وموقق، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العبيلة والعديد وحرض وخريص وذعبلوتن، وتستمر حتى الساعة الـ10.00 من صباح الخميس.
وتشهد منطقة الرياض عوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر والمزاحمية، وتستمر حتى الساعة الـ 10.00 من صباح الخميس.