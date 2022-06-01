"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار ورياح وعوالق ترابية مع تدنٍّ في مدى الرؤية

ونبَّه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة ميسان، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وارتفاعًا في الأمواج على ثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الخميس، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية على الخرمة والمويه وتربة ورنية حتى العاشرة صباحًا.