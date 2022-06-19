"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار وموجة حارة وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية

وأوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أضم والشفا والطائف وبني يزيد وقيا وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية، تشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من مساء الاثنين.