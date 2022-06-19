"الأرصاد" يُنبِّه 9 مناطق: أمطار وموجة حارة وعوالق ترابية مع تدنٍّ في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والباحة والمدينة المنورة وعسير والرياض وجازان والحدود الشمالية والشرقية وتبوك.
وأوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة أضم والشفا والطائف وبني يزيد وقيا وميسان، وتستمر الحالة حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية، تشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ13.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة الحرث والدائر والريث والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الاثنين.
ونبه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية. وتشمل الحالة النماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية، تشمل العرين وبيشة وتثليث وطريب حتى الساعة العاشرة صباحًا.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع ارتفاع في الأمواج وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة موجة حارة، تشمل المدينة المنورة وبدر وخيبر وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.
وكذلك تشهد منطقة الرياض موجة حارة، تشمل الأفلاج والخرج والعاصمة الرياض والمجمعة ورماح، وتستمر حتى الساعة الـ16.00 من مساء الاثنين، فيما تشهد المنطقة عوالق ترابية على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والسليل ووادي الدواسر حتى الساعة الـ 11.00 من صباح الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد موجة حارة، تشمل العويقلية ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.
وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا موجة حارة، تشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والخفجي والظهران والقطيف والقيصومة والنعيرية وحفر الباطن وخريص ورأس تنورة وسلوى وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة تبوك رياحًا نشطة مصحوبة بارتفاع في الأمواج، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الاثنين.