"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة باردة وارتفاع للأمواج

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في المدينة المنورة وحائل والشرقية والشمالية والجوف ومكة المكرمة والرياض وتبوك وعسير.
وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع للأمواج، وتشمل الحالة الرايس وينبع، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القنفذة والليث، فيما تشهد المنطقة رياحًا نشطة وارتفاعًا للأمواج على الشعيبة وثول وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة، وتستمر الحالة على الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض وضرما والمزاحمية حتى الساعة العاشرة صباحًا.
ونبه المركز منطقة تبوك بأنها تشهد رياحًا نشطة وارتفاع الأمواج، وتشمل الحالة الوجه وأملج، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة باردة وتكون للصقيع على المعظم وجبل اللوز وعلقان حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة عسير رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع للأمواج، وتشمل الحالة البرك، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الجمعة.
ونبه المركز منطقة الجوف بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عجرم والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة باردة وتكون للصقيع على القريات حتى الساعة الثامنة صباحًا.
وتشهد منطقة الحدود الشمالية كذلك رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القويعية وحزم الجلاميد وطريف وعرعر ورفحاء، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة موجة باردة وتكون للصقيع على طريف حتى الساعة الثامنة صباحًا.
ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والجبيل والخبر والخفجي والظهران والقيصومة والنعيرية وبقيق وحفر الباطن والعديد وقرية العليا، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة.
وتشهد منطقة حائل موجة باردة مع تكون للصقيع، وتشمل الحالة الشملي، وتستمر حتى الساعة الثامنة من صباح الجمعة.