"الأرصاد" ينبه 9 مناطق: رياح وأتربة مثارة وموجة باردة وارتفاع للأمواج

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل وليلى ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة الـ 17.00 من مساء الجمعة، وتستمر الحالة على الخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض وضرما والمزاحمية حتى الساعة العاشرة صباحًا.