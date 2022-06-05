"الأزهر" يدين التصريحات المسيئة لمتحدثة حزب بهاراتيا جانات الهندي بحق الرسول الكريم

وأوضح في بيان له أن مثل هذا التصرف هو الإرهاب الحقيقي بعينه، الذي يمكن أن يُدخل العالم بأسره في أزمات قاتلة وحروب طاحنة، داعيًا المجتمع الدولي للتصدي بكل حزمٍ وبأس وقوَّة لوقف مخاطر هؤلاء العابثين.