"الأزياء" تناقش التحديات وحلولها في لقاء مفتوح مع تجار التجزئة

نظمت هيئة الأزياء لقاءً افتراضيًا مفتوحًا مع تجار التجزئة في عالم الأزياء، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والعاملين في القطاع، لمناقشة التحديات التي تواجه تجار التجزئة في قطاع الأزياء، وطرح الحلول المناسبة لتجاوز هذه التحديات وتسهيلها.
وبدأ اللقاء الذي يسعى لتعزيز قنوات التواصل المباشر مع العاملين والهواة في قطاع الأزياء وتجار تجزئة الأزياء؛ بشرح تعريفي عن الهيئة ورؤيتها وأهدافها، بما يكفل الوقوف على التحديات وطرح الحلول المناسبة التي تساهم في نماء القطاع وتطوره وتحول دون حدوثها مرة أخرى.
وثمن أحد تجّار التجزئة المشاركين لهذا اللقاء وضعه مصلحة جميع العاملين في قطاع الأزياء على مستوى عال من الأولوية، مؤكداً على وجود تحديات تتعلق بصعوبة التجارة والمنافسة العالمية، داعياً جميع الجهات ذات العلاقة إلى التعاون لدعم القطاع والعلامات التجارية المحلية لتضع قدمًا في الأسواق العالمية.
وتطرق مشارك آخر إلى أهم الصعوبات التي تواجه القطاع منها عدم توفر النسبة الكافية من الخبرات في مجال تصميم الأزياء، إضافة إلى الصعوبات المتعلقة بطبيعة سوق العمل، وصعوبة الوصول إلى المصانع الخارجية وخصوصاً في تجارة التجزئة، وأيدته فيما ذهب إليه إحدى المتخصصات في مجال تصميم الأزياء ومالكة إحدى العلامات التجارية.
يذكر أنّ اللقاء يعد امتدادًا للقاءات الدورية المفتوحة التي تحرص هيئة الأزياء على تنظيمها بهدف تنويع قنوات التواصل المباشر مع التجار والعاملين والهواة في القطاع، ومناقشة الأفكار والاقتراحات التي من شأنها رفع جودة التصميم والإنتاج بالمملكة.