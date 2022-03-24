"الأزياء" تناقش التحديات وحلولها في لقاء مفتوح مع تجار التجزئة

نظمت هيئة الأزياء لقاءً افتراضيًا مفتوحًا مع تجار التجزئة في عالم الأزياء، بحضور عدد من مسؤولي الهيئة والعاملين في القطاع، لمناقشة التحديات التي تواجه تجار التجزئة في قطاع الأزياء، وطرح الحلول المناسبة لتجاوز هذه التحديات وتسهيلها.