"الأشعل": زيارة ولي العهد لمصر جاءت في توقيت مهم.. والعلاقات أساسها الاحترام والتعاون

قال مدير تحرير برنامج الجمهورية الجديدة، على قناة النهار المصرية، الصحافي أحمد الأشعل، إن زيارة ولي العهد السعودي تأتي في توقيت غاية في الأهمية، مضيفاً: "تشهد المنطقة ظروفاً وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وما ترتب عليها من تداعيات وتحديات طالت مختلف دول العالم"، مؤكداً: "أعتقد أن الهدف من زيارة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان تؤكد مدى قوة مصر والسعودية وصمودهما في ذلك الصراع والاضطراب العالمي".
وقال الأشعل لـ"سبق": "تأتي الزيارة خصوصاً أن القمة المرتقبة بين ولي العهد السعودي، والرئيس السيسي تعد هي الثانية خلال 3 شهور بعد القمة التي جمعتهما في الرياض 8 مارس الماضي، فاللقاء الأخوي الذي يجمع ولي العهد وشقيقه الرئيس عبدالفتاح السيسي يبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون الثنائي".
وأضاف: "وذلك بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة، فضلاً عن تكثيف التشاور والتنسيق حيال عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية في ضوء التحديات الراهنة، وما تستدعيه من ضرورة تظافر الجهود بين المملكة ومصر".
وأردف: "وخصوصاً أن السعودية ومصر تربطهما علاقات اقتصادية مهمة حيث إن المملكة ثاني أكبر مستثمر في مصر، فالتنسيق المصري السعودي مهم في هذا الوقت الدقيق في ظل الأوضاع العالمية المتأزمة جراء الحرب الروسية الأوكرانية والملف النووي الإيراني والملف اليمني والقضية الفلسطينية بالإضافة للإرهاب".
واختتم قائلاً: "الرئيس السيسي وولي عهد المملكة العربية السعودية بينهما علاقة قوية ومتينة مبنية على الاحترام المتبادل والتطابق في الرؤى والأفكار حول عدد من القضايا والملفات العربية والدولية، بالإضافة إلى ترحيب الرئيس السيسي بالقمة المرتقبة التي ستستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية".