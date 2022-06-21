"الأشعل": زيارة ولي العهد لمصر جاءت في توقيت مهم.. والعلاقات أساسها الاحترام والتعاون

قال مدير تحرير برنامج الجمهورية الجديدة، على قناة النهار المصرية، الصحافي أحمد الأشعل، إن زيارة ولي العهد السعودي تأتي في توقيت غاية في الأهمية، مضيفاً: "تشهد المنطقة ظروفاً وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، على خلفية الأزمة الأوكرانية، وما ترتب عليها من تداعيات وتحديات طالت مختلف دول العالم"، مؤكداً: "أعتقد أن الهدف من زيارة ولي عهد السعودية محمد بن سلمان تؤكد مدى قوة مصر والسعودية وصمودهما في ذلك الصراع والاضطراب العالمي".