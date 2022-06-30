"الأعلى للقضاء" يُقر تشكيل المحاكم لعام 1444هـ ودعمها باحتياجها من القضاة بالنقل أو التكليف

وناقش الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعماله وفقاً لاختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم, حيث أقر المجلس التشكيل المقترح لعموم المحاكم لعام 1444هـ بناءً على الدراسة المرفوعة من الإدارة العامة لشؤون المحاكم في الأمانة العامة للمجلس والمعدة وفقاً لقواعد دعم وتشكيل المحاكم, واستناداً إلى مخرجات مركز العمليات العدلي في وزارة العدل والتقارير الإحصائية الواردة منه.