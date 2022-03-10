"الأعمال السعودي الأمريكي" يؤكد: المملكة أرض الفرص وقبلة الاستثمارات

من جهته أكد مستشار الشؤون التجارية في سفارة الولايات المتحدة في الرياض جيمس جولسن أهمية زيارة البعثة التجارية الأمريكية للمملكة بعد عامين من اللقاءات الافتراضية، كفرصة لأصحاب الأعمال الأمريكيين للالتقاء بنظرائهم السعوديين والاطلاع بشكل مباشر على الفرص الاستثمارية المتاحة، مضيفاً أن الشركات الأمريكية المشاركة في هذه البعثة تعد الأكبر والأفضل في القطاعات الاقتصادية التي تمثلها، كما تبدي اهتماماً كبيراً بمتابعة الفرص في السوق السعودي الذي يعد الأكبر في منطقة الخليج والشرق الأوسط عطفاً على مكانة المملكة ضمن دول مجموعة العشرين.