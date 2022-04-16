"الأعين والقلوب مشتاقة".. ساحات وجنبات الحرم تمتلئ بالمعتمرين صباح 15 رمضان

رصد مقطع فيديو صباح اليوم السبت الموافق 15 رمضان ساحات وجنبات الحرم تمتلئ بالمعتمرين حول الكعبة المعظمة والمهابة مؤدين مناسكهم بكل راحة وسهولة.
وتحت عنوان "معتمرون آمنون" نشرت قناة الإخبارية الفيديو الذي يرصد الحركة الآمنة للمعتمرين حول بيت الله الحرام بكل أريحية.
ويرصد المقطع أعين وقلوب مشتاقة لزيارة البقاع الطاهرة وسط ساحات وجنبات الحرم الممتلئة بالمعتمرين.
وأمس أدّى جموع غفيرة من المصلين والمعتمرين بالمسجد الحرام صلاة تراويح ليلة الخامس عشر من شهر رمضان المبارك في أجواء إيمانية مفعمة بالدعاء والابتهالات والتضرع لله -سبحانه وتعالى- بحضور أئمة المسجد الحرام وعددٍ من المسؤولين والعاملين بالجهات ذات العلاقة، ووسط منظومة متكاملة من الخدمات التي قدّمتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وطاقة استيعابية عالية ملأت أركان المسجد الحرام وساحاته.
حيث أمّ المصلين في التسليمات الثلاث الأولى فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، وفي التسليمتين الأخيرتين مع الوتر فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة.
وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت باكر لأداء الصلاة في المسجد الحرام، حيث شغل صحن المطاف المعتمرين، وباقي المصلين في التوسعات وأدوارها والساحات الخارجية لها، وذلك لأداء صلاة التراويح وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي أسهمت في إتمام المناسك بكل يسر وسهولة، حيث استعدت الرئاسة بتجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات العاملة ليؤدوا المصلين صلاتهم في أجواء آمنة وصحية تمكنهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة.