"الأعين والقلوب مشتاقة".. ساحات وجنبات الحرم تمتلئ بالمعتمرين صباح 15 رمضان

وتوافدت أعداد المصلين منذ وقت باكر لأداء الصلاة في المسجد الحرام، حيث شغل صحن المطاف المعتمرين، وباقي المصلين في التوسعات وأدوارها والساحات الخارجية لها، وذلك لأداء صلاة التراويح وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات التي أسهمت في إتمام المناسك بكل يسر وسهولة، حيث استعدت الرئاسة بتجهيز المصليات وتخصيص المسارات وتنظيم الإدارات العاملة ليؤدوا المصلين صلاتهم في أجواء آمنة وصحية تمكنهم من أداء صلواتهم بكل يسر وسهولة.