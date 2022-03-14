"الأغا": الضمان الصحي مطالب بإعادة النظر في صرف مضخة الأنسولين وحساسات قياس السكر

وأضاف أن أهمية شمول الأطفال الصغار بالقرار يأتي من منطلق التخفيف من معاناتهم من آلام وخز إبر الأنسولين، وتنظيم السكر لديهم بشكل أفضل، فكما هو معروف فإن الأكل عند الأطفال الصغار قد يكون غير منتظم على مدار اليوم، وبالتالي فإن هذه المضخات ستنهي الكثير من الإشكاليات لفوائدها العديدة؛ إذ تساعد على التعايش مع المرض بمرونة وسهولة أكثر، فالدراسات التي أجريت على الأطفال المصابين بداء السكري والذين يستخدمون مضخة الأنسولين بأن حياتهم تفوق بجودتها حياة نظرائهم الذين يتبعون طريقة المعالجة الكلاسيكية بالحقن اليومية، بالإضافة إلى التحكم في معدلات نسبة السكر في الدم بطريقة أفضل، والحد من خطر التعرض لهبوط السكر، والمساعدة في تخفيض نسبة سكر الدم التراكمي وتحقيق المستويات المستهدفة والموصى بها، والوقاية من مضاعفات السكري أو تأخيرها، بجانب تحسّن نوعية وجودة الحياة.