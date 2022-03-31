الأغذية متوفرة بكميات.. "جولات ما قبل رمضان" ترصد أسواق تبوك

رصدت جولاتٌ على أسواق تبوك، وفرة المخزون والمعروض من السلع الغذائية والمواد التموينية التي شهدت في الأيام القليلة الماضية، إقبالًا كبيرًا من المتسوقين؛ في عادة سنوية لاستقبال شهر رمضان المبارك.
ووثّقت الجولات، حرص الأسواق والمراكز التجارية على توفير جميع المواد الغذائية والاستهلاكية، بكميات وأصناف متعددة وتنوعٍ للخيارات أمام المستهلكين، وسط توفير جميع وسائل السلامة من المعقمات والكمامات والقفازات للمتسوقين، وتعقيم العربات والأرضيات والرفوف؛ وفقًا لـ"واس".
وعبّر العديد من المتسوقين عن استحسانهم بتواجد العرض الكافي من المؤن الغذائية، وعدم وجود أي نقص أو شح في المواد الغذائية المعتادة أو السلع الرمضانية التي تُشترى؛ في حين ناشد عدد من التجار المتسوقين عدم التزاحم على شراء المواد التموينية وتخزينها والعمل على الترشيد في الاستهلاك؛ مؤكدين أن جميع المواد الغذائية متوفرة بكميات تغطي حاجة الطلب طوال الشهر الكريم وبأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.
وتواصل الفِرَق الرقابية التابعة للجهات الحكومية بالمنطقة، تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق؛ للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.