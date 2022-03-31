الأغذية متوفرة بكميات.. "جولات ما قبل رمضان" ترصد أسواق تبوك

وعبّر العديد من المتسوقين عن استحسانهم بتواجد العرض الكافي من المؤن الغذائية، وعدم وجود أي نقص أو شح في المواد الغذائية المعتادة أو السلع الرمضانية التي تُشترى؛ في حين ناشد عدد من التجار المتسوقين عدم التزاحم على شراء المواد التموينية وتخزينها والعمل على الترشيد في الاستهلاك؛ مؤكدين أن جميع المواد الغذائية متوفرة بكميات تغطي حاجة الطلب طوال الشهر الكريم وبأسعار مناسبة تلبي حاجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.