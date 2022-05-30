الأقرب على بعد 80 كم.. "الندوة العالمية" تشرع في بناء مدرسة جديدة في قيرغيزيا

بدأ مكتب الندوة العالمية للشباب الإسلامي في قيرغيزيا، في بناء وتشييد مدرسة تعليمية جديدة في قرية (قيزيل بولاق) بمنطقة قادمجاي بمحافظة أوش التي تبعد عن العاصمة بيشكيك بـ(952) كم.
ويستفيد من هذه المدرسة أبناء الأسر والأهالي في هذه المنطقة التي تفتقر إلى مثل هذه المدرسة؛ حيث تبعد أقرب مدرسة، مسافة (80) كم.
من جانبه نوّه مدير مكتب الندوة العالمية في قيرغيزيا، بالعطاء السخي والجهود الإنسانية للمملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في مجال العمل الخيري ودعمها المستمر لهذه المشروعات التي تهدف إلى تعليم الناشئة وتأهيلهم لمستقبل مشرق وواعد لمجتمعاتهم وبلدانهم.