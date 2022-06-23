الألعاب النارية بـ"جدة بيير" ترفع الإقبال على قوارب "أبحر"

في حين يؤكد مروان صالح "مستثمر في تأجير القوارب"، أن أكثر من 95 قاربًا بمرسى الأمانة يتوزع بالبحر لمشاهدة الألعاب النارية، خصوصًا في الإجازة الأسبوعية التي ترسم لوحات تذكارية جميلة.