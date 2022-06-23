الألعاب النارية بـ"جدة بيير" ترفع الإقبال على قوارب "أبحر"

أسهمت الألعاب النارية بمنطقة "جدة بيير" في تعزيز الحراك الاقتصادي في "شاطئ أبحر" من خلال زيادة تأجير القوارب في المساء.
ويكتظ "شاطئ أبحر" بقوارب الزوار لمشاهدة إطلاق الألعاب النارية من وسط البحر، بـ"جدة بيير" عند الساعة 9:30 مساءً حتى وصلت نسبة الإشغال 100%.
ويتسابق الزوار على التقاط أجمل الصور من أقرب منطقة لمنصات الألعاب النارية بالبحر، ومشاهدة انعكاسات الألعاب النارية على أمواج البحر بشكل يبرز جمال المنطقة والألعاب النارية وتوثيقها ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال عدد من العاملين في تأجير القوارب: إن "موسم جدة" أوجد أوقات ذروة لتأجير القوارب لم تكن معهودة؛ حيث يشهد المرسى إقبالاً كبيرًا لحجز القوارب وقت إطلاق الألعاب النارية.
ولفتوا إلى التنافس الكبير في تقديم الخدمات الإضافية بالقوارب مثل الوجبات وغيرها، خصوصًا في الإجازة الأسبوعية؛ حيث تعمل المنصات الثلاث للألعاب النارية.
وأوضح سعيد صالح "مستثمر تأجير القوارب"، أن الإقبال الكبير على القوارب خلال فترة المساء؛ لمشاهدة الألعاب النارية.
في حين يؤكد مروان صالح "مستثمر في تأجير القوارب"، أن أكثر من 95 قاربًا بمرسى الأمانة يتوزع بالبحر لمشاهدة الألعاب النارية، خصوصًا في الإجازة الأسبوعية التي ترسم لوحات تذكارية جميلة.