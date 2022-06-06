الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء تدين تصريحات المسؤولة الهندية المسيئة للرسول الكريم

ودعت الأمانة، المسلمين، إلى التعريف بمحمد -صلى الله عليه وسلم- وما احتوت عليه رسالته الخالدة، وسيرته العطرة، من خير وبر ورحمة للناس أجمعين، قال الله تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ)، وإن القيام بذلك؛ كما أنه من مقتضيات الإيمان به نبياً ورسولاً، كما في قوله تعالى: ( فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)، فهو كذلك أبلغ رد على مَن يحاول أن يسيء إلى جنابه -عليه الصلاة والسلام-، الذي وصفه ربه بقوله سبحانه: (وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ).