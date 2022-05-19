"الأمر بالمعروف" بالرياض تنشر محتوى حملة "اعتزاز" في محطة "سار"

ضمن خطة تفعيل الشراكات مع القطاعات الحكومية والمؤسسات، قام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، ممثلاً بإدارة العلاقات العامة والإعلام، بنشر محتوى حملة "اعتزاز" داخل أروقة وصالات الانتظار، بالتعاون مع الخطوط الحديدية السعودية "سار" بمدينة الرياض، عبر اللوحات والشاشات الإلكترونية.
وأوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، أن التصاميم الفنية للحملة تحتوي عبارات تعزز الانتماء للوطن وقيادته الرشيدة، وأقوال بعض الملوك، وكلمات فخر واعتزاز بجنودنا البواسل حماة الحدود، وهي ضمن الخطة الإعلامية لحملة "اعتزاز"، والتي دشنها سابقاً الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وأطلقها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.
وأكد "الشبانات" أن هذا التعاون مع الخطوط الحديدية السعودية يعزز الدور التكاملي نحو خدمة الوطن بجميع أطيافه، وهو ما تؤكد عليه قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- لا سيما أن هذه الحملة تعنى بتعزيز الهوية الوطنية والقيادة الحكيمة وأهمية ذلك، والاعتزاز بمقدرات الوطن وما تقدمه دولتنا لشعبها من خير عظيم، واستشعار نعمة التوحيد، وتعزيز القيم الإسلامية والوطنية لدى المجتمع.
جدير بالذكر أن فرع الرئاسة بمنطقة الرياض يسعى من خلال التعاون مع جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والجهات الإعلامية والاجتماعية بالمنطقة، لنشر محتوى الحملات التوعوية التي تطلقها الرئاسة العامة؛ لنشر القيم وتعزيز مفهوم الانتماء، والتحذير من الانحرافات الفكرية والأحزاب المتطرفة، وتوعية المجتمع من خلال التصاميم الفنية واللوحات والبرامج التلفزيونية والإذاعية، ومنصات التواصل الاجتماعي، بتوجيهات ومتابعة ودعم الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.