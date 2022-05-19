"الأمر بالمعروف" بالرياض تنشر محتوى حملة "اعتزاز" في محطة "سار"

وأكد "الشبانات" أن هذا التعاون مع الخطوط الحديدية السعودية يعزز الدور التكاملي نحو خدمة الوطن بجميع أطيافه، وهو ما تؤكد عليه قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- لا سيما أن هذه الحملة تعنى بتعزيز الهوية الوطنية والقيادة الحكيمة وأهمية ذلك، والاعتزاز بمقدرات الوطن وما تقدمه دولتنا لشعبها من خير عظيم، واستشعار نعمة التوحيد، وتعزيز القيم الإسلامية والوطنية لدى المجتمع.