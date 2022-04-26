الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية يرفع جاهزيته استعدادًا لإجازة عيد الفطر

رفع فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، منظومة عملهِ استعدادًا لإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443هـ، بتكليف عددٍ من الأعضاء الميدانيين للعمل أثناء فترة الإجازة.
وتضمنت الاستعدادات تنفيذ خطة ميدانية وتوعوية متكاملة قائمة على تنفيذ جولات ميدانية على الأسواق والمتنزهات والشواطئ والأماكن السياحية، ويتخللها برامج وقائية وتوعوية عبر اللوحات والشاشات الإلكترونية في الطرقات والأسواق وأماكن التنزه والطرق الرئيسة، متضمنة مسائل وتوجيهات شرعية يحتاجها المسلم في استقبال العشر الأواخر من رمضان وعيد الفطر المبارك.
وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه الخطة التي شملت جميع هيئات ومحافظات المنطقة، ينفذها عدد كافٍ من الأعضاء، وتأتي بدعم من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله - مؤكدًا على أن هذه الخطة تأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.