الأمر بالمعروف بالمنطقة الشرقية يرفع جاهزيته استعدادًا لإجازة عيد الفطر

وبين مدير عام فرع الرئاسة العامة بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، أن هذه الخطة التي شملت جميع هيئات ومحافظات المنطقة، ينفذها عدد كافٍ من الأعضاء، وتأتي بدعم من الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله - مؤكدًا على أن هذه الخطة تأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.