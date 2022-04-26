"الأمر بالمعروف" تبدأ في تنفيذ خطتها لإجازة عيد الفطر المبارك

وبدأت فروع الرئاسة العامة الثلاثة عشر تنفيذ الخطة من مساء أمس الاثنين، لتستمر في العمل حتى انتهاء أيام الإجازة الرسمية، وتراعي خطةُ العمل انسجام الأداء الميداني مع الحركة الكثيفة التي تشهدها المتنزهات، لتقوم فِرَق الهيئة بأدوارها لتقديم النصح والتوجيه، والتعامل بالرفق والحكمة بحسب الأنظمة والتعليمات.