"الأمر بالمعروف" تبدأ في تنفيذ خطتها لإجازة عيد الفطر المبارك

وجّه الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بتنفيذ خطة الرئاسة العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، والتي تَضمنت تكليف العدد الكافي من الأعضاء الميدانيين، وتغطية الأماكن العامة والمجمعات التجارية، ومشاركة الجهات المعنية في تنظيم فعاليات الاحتفال بالعيد.
وبدأت فروع الرئاسة العامة الثلاثة عشر تنفيذ الخطة من مساء أمس الاثنين، لتستمر في العمل حتى انتهاء أيام الإجازة الرسمية، وتراعي خطةُ العمل انسجام الأداء الميداني مع الحركة الكثيفة التي تشهدها المتنزهات، لتقوم فِرَق الهيئة بأدوارها لتقديم النصح والتوجيه، والتعامل بالرفق والحكمة بحسب الأنظمة والتعليمات.