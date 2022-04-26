"الأمطار" عنوان "توقعات طقس الثلاثاء".. متوسطة لغزيرة وتشمل معظم المناطق

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية الى جنوبية غربية تتحول تدريجياً إلى غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وبسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.