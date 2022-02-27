"الأمن البيئي" تباشر بلاغاً عن حيازة مواطن لـ٩ غزلان وذيب وضبع

كشفت القوات الخاصة للأمن البيئي أنها باشرت بلاغاً عبر مركز العمليات الأمنية الموحدة بمنطقة الرياض (911)، عن مواطن مخالف لنظام البيئة لحيازته كائنات فطرية دون ترخيص، وهي (9) غزلان (فلودير)، وذئب، وضبع، من خلال موقع أعد لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص، مبيناً أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية دون ترخيص غرامة تبلغ (10) آلاف ريال لكل كائن.

وحث الرائد المالكي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.