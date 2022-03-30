"الأمن البيئي" تضبط مخالفًا لدخوله منطقة محمية لغرض الصيد

وبيّن "المالكي" أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون ترخيص غرامة 5 آلاف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد في الأماكن المحظورة 5 آلاف ريال، وفق ما نصّ عليه نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، داعيًا إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.