"الأمن البيئي" تضبط مخالفًا لنظام البيئة لحيازته كائنات فطرية مهدَّدة بالانقراض بالرياض

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص. وأكدت أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.