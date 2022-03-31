"الأمن البيئي" تضبط موقعًا مخالفًا استُخدم لتخزين فحم محلي دون ترخيص

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.