"الأمن البيئي" تضبط 16 مخالفًا لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بالرياض

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضبط (22) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، يعمل عليها (5) مقيمين من الجنسية الهندية، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيمان من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية البنجلاديشية، ومقيمان من الجنسية الأفغانية، ومقيم من الجنسية اليمنية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.