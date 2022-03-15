"الأمن البيئي" توقف 5 مخالفين لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مبينًا أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.