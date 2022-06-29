"الأمن البيئي": ضبط مواطن ظهر في فيديو بمواقع التواصل يصيدُ كائنًا فطريًّا دون ترخيص

ضَبَطَت القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي مواطنًا ظهر في مقطع "فيديو" في مواقع التواصل الاجتماعي يصيدُ كائنًا فطريًّا "وبر" دون ترخيص، باستخدام بندقية من نوع "شوزن" في محافظة العُلا، ونشر ذلك وتوثيقه؛ ما يعدُّ مخالفةً لنظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، وطُبِّقت الإجراءاتُ النظاميةُ بحقه وإحالته لجهة الاختصاص.