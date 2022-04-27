الأمن البيئي: ضبط 111 مخالفاً لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (111) مخالفاً لنظام البيئة، (55) مقيماً من الجنسية السودانية، و(38) مواطناً، و(8) مقيمين من الجنسية الهندية، و(6) مقيمين من الجنسية البنجلادشية، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي (1545) متناً من الإبل، و(4642) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.