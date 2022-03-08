الأمن البيئي يباشر بلاغ تعرض "أسد" لإصابة في طريق بالرياض

وشدد المالكي على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرّم العبث والاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثًا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في جميع مناطق المملكة.