"الأمن البيئي" يضبط 10 مخالفين لنقلهم الرمال وتجريف التربة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط 9 آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها لمواطن، يعمل عليها 3 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمان من الجنسية الهندية، ومقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية السورية، وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.