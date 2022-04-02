"الأمن البيئي" يضبط 18 مخالفاً مارسوا نقل الرمال وتجريف التربة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (27) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها (3) مواطنين، يعمل عليها مقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية الأفغانية، ومقيمان من الجنسية البنقالية، ومقيمان من الجنسية السودانية، و(4) مقيمين من الجنسية الهندية، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.