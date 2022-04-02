"الأمن البيئي" يضبط 18 مخالفاً مارسوا نقل الرمال وتجريف التربة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 18 مخالفاً لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه جرى ضبط (27) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة تعود ملكيتها (3) مواطنين، يعمل عليها مقيمان من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية الأفغانية، ومقيمان من الجنسية البنقالية، ومقيمان من الجنسية السودانية، و(4) مقيمين من الجنسية الهندية، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، مشيرًا إلى أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
ودعا "المالكي" إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.