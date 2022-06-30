"الأمن البيئي" يضبط 19 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 19 مخالفًا لنظام البيئة؛ 16 مواطنًا، و3 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 478 متنًا من الإبل في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.