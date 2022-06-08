"الأمن البيئي" يضبط 38 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

ضَبَطَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي (38) مخالفًا لنظام البيئة، (23) مواطنًا، و (14) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (1021) متنًا من الإبل، و(340) رأسًا من الأغنام، في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.