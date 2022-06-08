محليات

"الأمن البيئي" يضبط 38 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

تمثلت فى 1021 متنًا من الإبل و340 رأسًا من الأغنام
"الأمن البيئي" يضبط 38 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي
دوريات الأمن البيئي تضبط المخالفين "أرشيفية"
واس
واس

ضَبَطَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي (38) مخالفًا لنظام البيئة، (23) مواطنًا، و (14) مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفات رعي (1021) متنًا من الإبل، و(340) رأسًا من الأغنام، في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأَوْضَحَتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

وحَثَّتِ القواتُ الخاصةُ للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
مخالفات الرعي

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