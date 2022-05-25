"الأمن البيئي" يضبط 49 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 49 مخالفًا لنظام البيئة؛ 28 مواطنًا، و20 مقيمًا من الجنسية السودانية، وآخر من الجنسية البنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي 1524 متنًا من الإبل و970 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدةً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.
وحثت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.