"الأمن البيئي" يضبط 49 مخالفًا لارتكابهم مخالفات رعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 49 مخالفًا لنظام البيئة؛ 28 مواطنًا، و20 مقيمًا من الجنسية السودانية، وآخر من الجنسية البنجلادشية، ارتكبوا مخالفات رعي 1524 متنًا من الإبل و970 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.