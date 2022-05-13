محليات

"الأمن البيئي" يضبط 6 مخالفين لدخولهم منطقة محمية دون تصريح بتبوك

تم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم
"الأمن البيئي" يضبط 6 مخالفين لدخولهم منطقة محمية دون تصريح بتبوك
القوات الخاصة للأمن البيئي
سبق
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لدخولهم منطقة محمية دون تصريح، والصيد في أماكن محظورة بمحمية الطبيق في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة تبوك، وبحوزتهم 18 كائنًا فطريًّا مصيدًا، وسلاح هوائي، و28 ذخيرة. وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكدت القوات الخاصة للأمن البيئي أن عقوبة دخول المناطق المحمية دون تصريح 5 آلاف ريال، وتبلغ عقوبة الصيد في الأماكن المحظورة غرامة 5 آلاف ريال، وسيتم تحديد عقوبة المصيد حسب نوع المصيد من جهة الاختصاص، وفق ما نص عليه نظام البيئة ولائحته التنفيذية.

وحثَّت القوات الخاصة للأمن البيئي على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَيْ مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق السعودية.

القوات الخاصة للأمن البيئي

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org