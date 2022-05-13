"الأمن البيئي" يضبط 6 مخالفين لدخولهم منطقة محمية دون تصريح بتبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 6 مواطنين مخالفين لنظام البيئة؛ لدخولهم منطقة محمية دون تصريح، والصيد في أماكن محظورة بمحمية الطبيق في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية بمنطقة تبوك، وبحوزتهم 18 كائنًا فطريًّا مصيدًا، وسلاح هوائي، و28 ذخيرة. وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.