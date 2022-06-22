محليات

"الأمن البيئي" يطيح بـ31 مخالفاً لارتكابهم مخالفاتِ رعي في عدد من المناطق

تمثلت في 490 متناً من الإبل و775 رأساً من الأغنام
"الأمن البيئي" يطيح بـ31 مخالفاً لارتكابهم مخالفاتِ رعي في عدد من المناطق
واس
واس

ضَبَطَتِ القواتُ الخاصَّةُ للأمن البيئي (31) مخالفاً لنظام البيئة، (24) مواطناً، و(6) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية الهندية، ارتكبوا مخالفاتِ رعي (490) متناً من الإبل و(775) رأساً من الأغنام في أماكن يُمْنَعُ فيها الرعيُ في عددٍ من مناطق المملكة.

وأَوضَحَتِ القواتُ الخاصَّةُ للأمن البيئي، أنه تم تطبيقُ الإجراءاتِ النظاميةِ بحق المخالفين، مؤكدةً أنَّ عقوبةَ مخالفةِ رعي الإبل غرامةٌ تصلُ إلى 500 ريالٍ لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامةٌ تصلُ إلى 200 ريالٍ لكل رأس.

وحَثَّتِ القواتُ الخاصَّةُ للأمن البيئي على الإبلاغ عن أي حالات تمثلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
الحياة الفطرية
نظام البيئة
مخالفات الرعي

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