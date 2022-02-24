السعودية

"الأمن البيئي" يوقف '26" مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي إبل وأغنام

"المالكى": طبقت الإجراءات النظامية بحقهم وغرامات من 300 : 500 ريال لكل رأس
"الأمن البيئي" يوقف '26" مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي إبل وأغنام
وكالة الأنباء السعودية (واس)
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي "26" مخالفًا لنظام البيئة، "16" مواطنًا و"10" مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي "963" متنًا من الإبل و"50" رأسًا من الأغنام في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه طبقت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مبينًا أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن، وعقوبة مخالفة رعي الأغنام غرامة تصل إلى 200 ريال لكل رأس.

ودعا الرائد المالكي إلى الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
الأمن البيئي

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