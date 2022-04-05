الأمن البيئي يوقف 80 مخالفًا لنظام البيئة لارتكابهم مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي "80" مخالفًا لنظام البيئة، "49" مواطنًا، و"28" مقيمًا من الجنسية السودانية، ومقيمَين من الجنسية الهندية، ومقيمًا من الجنسية اليمنية، ارتكبوا مخالفات رعي "2032" متنًا من الإبل، و"1491" رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.