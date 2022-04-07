"الأمن السيبراني" تصدر وثيقة "ضوابط الأنظمة التشغيلية"

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تحدد الضوابط المعتمدة للأنظمة التشغيلية وأهدافها المتمثلة بالتقليل من المخاطر السيبرانية على المرافق الصناعية الحساسة التي تستخدم الأنظمة التشغيلية لرفع مستوى الأمن السيبراني وتمكين الجهات المعنية من تطبيق الحد الأدنى من متطلبات الحماية، كما تتضمن نطاق العمل وآلية المتابعة والالتزام بها، حيث تعد امتداداً للضوابط الأساسية للأمن السيبراني.