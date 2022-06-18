محليات

الأمن العام : القبض على 27 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل روجوا لحملات حج وهمية

جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية وإحالتهم إلى النيابة العامة
الأمن العام : القبض على 27 مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل روجوا لحملات حج وهمية
واس
واس

قبَضت الجهاتُ الأمنية في الأمن العام في إطار حملاتها الأمنية لرصد مكاتب الحملات الوهمية للحج والعمرة على مواطن، و(27) مخالفًا لنظامي الإقامة والعمل، ارتكبوا حوادثَ جنائيةً تَمَثَّلَتْ في الإعلان والتسويق لحملات حج وهمية في أربعة مواقعَ بمنطقة الرياض و(2) في منطقة القصيم، والاستيلاءِ من ضحاياهم على مبالغ مالية، وهم (11) من الجنسية المصرية و(10) من الجنسية السورية و(2) من الجنسية الباكستانية و(2) من الجنسية السودانية و(2) من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

النيابة العامة
الأمن العام
حملات الحج الوهمية

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