الأمن العام يحذّر من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها

وأهاب بالتقيد والالتزام بما ورد في الآلية النظامية للتسجيل المعلنة من قِبل وزارة الحج خلال حج هذا العام عبر المسار الإلكترونية وتطبيق اعتمرنا، حيث إنها الطريقة النظامية الوحيدة التي تتم فيها عمليات الترشح بالقبول آلياً، ويمكن من خلاله استعراض شركات الحج النظامية والاختيار منها.