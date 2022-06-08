الأمن العام يستعرض بعض الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في الأحساء قام بتنفيذ حوادث نصب واحتيال مالي بالتعاون مع آخر خارج المملكة من الجنسية الأردنية من خلال إيهام ضحاياه باستثمارات وهمية، والحصول منهم على مبلغ 950.000 ألف ريال، وفي الباحة تم القبض على مواطن أطلق النار على آخر ما أدى إلى مقتله واحتراق مركبته.