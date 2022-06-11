"الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في جدة قام بارتكاب حوادث سرقة مركبات وسلب أشخاص، كما تم القبض على مواطن ومقيم من الجنسية المصرية في الرياض. حيث قام المواطن بسرقة مركبة من مقر عمله وإتلافها بإحراقها، وتمثل دور المقيم في التستر عليه ونقله.