"الأمن العام" يستعرض عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها

استعرض الأمن العام في مقطع فيديو، عددًا من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.
وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل اسم "في قبضة رجال الأمن" القبض على مقيم من الجنسية المصرية في الخبر، ظهر عبر مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب وبألفاظ نابية على مقيم من الجنسية الباكستانية.
وأورد المقطع القبض على ثلاثة مقيمين من الجنسية السودانية والنيبالية والبنجلاديشية في المهد، قاموا بسرقة كيابل نحاسية من أحد المواقع.
وتضمّن مقطع فيديو الأمن العام القبض على ثلاثة مواطنين ومقيم ومخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية في أبها قاموا بتنفيذ حوادث جنائية تمثلت في سرقة (21) مركبة ومحالًا تجارية ومنازل.
وتضمّن مقطع فيديو الأمن العام أيضاً القبض على مواطن في الأحساء قام بتنفيذ حوادث نصب واحتيال مالي بالتعاون مع آخرين خارج المملكة بعد تمكنه من إيهام ضحاياه بتقديم خدمات مالية واستخدامه بيانات حساباتهم الخاصة واستيلائه على (700.000) ألف ريال.
وعرض المقطع، عملية القبض على مقيم في بلجرشي قام بنقل مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.
ولفت الفيديو إلى القبض على مواطن في جدة قام بارتكاب حوادث سرقة مركبات وسلب أشخاص، كما تم القبض على مواطن ومقيم من الجنسية المصرية في الرياض. حيث قام المواطن بسرقة مركبة من مقر عمله وإتلافها بإحراقها، وتمثل دور المقيم في التستر عليه ونقله.