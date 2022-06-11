"الأمن العام" يضبط مخالفين لنظام البيئة في الرياض والقصيم

يأتي ذلك في إطار الحملة التي تنفذها وزارة الداخلية ممثلةً في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة في متابعة أنشطة تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات، وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما يُنشَر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.