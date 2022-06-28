محليات

الأمن العام يطيح بـ19 شخصًا أعلنوا أداء فريضة الحج عن الآخرين بغرض النصب والاحتيال

عبر شبكات التواصل الاجتماعي
الأمن العام يطيح بـ19 شخصًا أعلنوا أداء فريضة الحج عن الآخرين بغرض النصب والاحتيال
الأمن العام
واس
واس

صرح المتحدث الرسمي للأمن العام، العميد سامي الشويرخ، بأن الجهات الأمنية قبضت على (19) شخصًا، و(6) مقيمين، و(3) مخالفين لنظام أمن الحدود، و(4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية الميانمارية، ومواطنَيْن؛ لإعلانهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي وأحد المواقع الإلكترونية أداء فريضة الحج عن الآخرين، وتأمين الأضاحي للحجاج وتوزيعها، وتأمين حافلات نقل بغرض النصب والاحتيال عبر مؤسسات وهمية، وتسليم ضحاياهم سندات بذلك؛ وجرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

النيابة العامة
الأمن العام
الحج
مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
فريضة الحج
حج 1443هـ

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