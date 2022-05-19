محليات

"الأمن والحماية" تطيح بـ(4) مخالفين لنظام البيئة لصيدهم دون ترخيص في تبوك

تم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وأحيلوا لجهة الاختصاص
"الأمن والحماية" تطيح بـ(4) مخالفين لنظام البيئة لصيدهم دون ترخيص في تبوك
القوات الخاصة للأمن والحماية
سبق
سبق

ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (4) مواطنين مخالفين لنظام البيئة بالصيد من دون ترخيص في منطقة تبوك، وضبط بحوزتهم (8) كائنات مصيدة (الوبر)، و(5) أسلحة نارية، و(725) ذخيرة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن والحماية أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال، وعقوبة صيد الوبر (25) ألف ريال للكائن الواحد، وعقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

تبوك
القوات الخاصة للأمن والحماية

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