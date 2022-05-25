"الأمير تركي" يرعى حفل تخريج طلاب كلية الهندسة والعلوم بجامعة الفيصل

وأضاف أن طلاب الجامعة يحققون إنجازات في المشروعات الرائدة لطلاب كلية الأعمال، إضافة إلى دخول مشروع طلاب كلية الهندسة ضمن قائمة الشرف لأفضل 20 مشروعًا على مستوى العالم والأول عربيًا وسعوديًا في مشروع تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء، وكذلك تسجيل طلاب كلية العلوم عددًا من براءات الاختراع، إضافة إلى المشروعات البحثية والمشاركات الدولية.