الأمير "حسام بن سعود" يفتتح مهرجان "خيرات الباحة الثاني"

ولدى وصول الأمير الدكتور حسام بن سعود مقر المهرجان، قص الشريط إيذانًا بافتتاح المهرجان، ثم تجول به وشاهد معروضاته التي تتضمن أكثر من 41 ركنًا للمزارعين، يعرضون فيها منتجات المنطقة المختلفة مثل: العنب والرمان والمانجو والموز والفراولة والمشمش والحماط والتين وزيت الزيتون والخوخ والرطب والبن وحبوب القمح والذرة، وغيرها من خيرات الباحة، إلى جانب أركان الأسر الريفية المنتجة، والحرفيين، والمشاتل الزراعية.