الأمير "حسام بن سعود" يفتتح مهرجان "خيرات الباحة الثاني"

افتتح أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، الاثنين، مهرجان "خيرات الباحة" الثاني الذي ينظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بجوار سوق الخضار المركزي بمدينة الباحة.
ولدى وصول الأمير الدكتور حسام بن سعود مقر المهرجان، قص الشريط إيذانًا بافتتاح المهرجان، ثم تجول به وشاهد معروضاته التي تتضمن أكثر من 41 ركنًا للمزارعين، يعرضون فيها منتجات المنطقة المختلفة مثل: العنب والرمان والمانجو والموز والفراولة والمشمش والحماط والتين وزيت الزيتون والخوخ والرطب والبن وحبوب القمح والذرة، وغيرها من خيرات الباحة، إلى جانب أركان الأسر الريفية المنتجة، والحرفيين، والمشاتل الزراعية.
واستمع أمير منطقة الباحة خلال تجوله إلى شرح من مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، والمزارعين المشاركين في المهرجان الذي يتواصل لمدة 30 يومًا.
ويشارك في المهرجان العديد من المزارعين لعرض منتجات المنطقة المختلفة من الفواكه والخضراوات.
وأكد تخصيص خمسة أركان لبرامج الوزارة الإرشادية، مضيفًا أن فعاليات المهرجان تتضمن العديد من ورش العمل والندوات واللقاءات العلمية مع عدد من الخبراء والأساتذة المتخصصين، بالإضافة إلى حزمة من العروض المسرحية والمسابقات والجوائز والفنون الشعبية والبرامج العائلية.