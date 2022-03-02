الأمير خالد الفيصل يستعيد الذكريات بالحديث عن "المنور" في البيت الحجازي

استعاد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، أهمية "المنور" في المباني القديمة وما له من فوائد، خلال جولته اليوم للوقوف على عدد من مسارات مشروع تطوير المنطقة التاريخية بجدة.

وأظهر فيديو حديث الأمير خالد الفيصل عن أهمية "المنور" وكيف كان الناس قديمًا تستخدمه لتلطيف أجواء المنازل، مستعيدًا بعض الذكريات وكيف كان يجلس الناس فيما يسمى بـ"المنور" للبحث عن الهواء، إلى جانب أنه كان يعتبر المكان الذي يتم تبريد البيت من خلاله.

ووقف أمير منطقة مكة خالد الفيصل ميدانيًا على عدد من المباني التراثية الجاري تطويرها بالمنطقة التاريخية بجدة؛ ‏ومنها بيتا محمد حبيب ريس وكدوان التي يبلغ عمرها الزمني أكثر من 150 عامًا، كما زار قلعة الشونة أحد المواقع الأثرية التي يقدر عمرها الزمني بأكثر من 600 عام، وتم اكتشافها أثناء ترميم المنطقة التاريخية ‏بجدة.

وتضمنت جولة أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، الوقوف على عدد من مسارات مشروع تطوير المنطقة التاريخية بـجدة؛ ومنها: الترميم، والآثار.

ويضمّ مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المنطقة التاريخية بجدة؛ أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجدًا تاريخيًا، و5 أسواق تاريخية، وممرات وساحات، ومواقع ذات دلالات تاريخية، وواجهات بحرية مطورة بطول 5 كلم، ومسطحات خضراء.