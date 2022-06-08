الأمير سعود بن خالد الفيصل يدشن التمرين التعبوي "استجابة 8" بمحافظة ينبع

نيابة عن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، دشن الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة، التمرين التعبوي (استجابة 8) لتنفيذ فرضية الخطة الوطنية لمكافحة التلوث البحري بالزيت في محافظة ينبع، وذلك بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة الدكتور أسامة فقيها، والرئيس التنفيذي للمركز المهندس علي الغامدي، وقيادات مختلف الجهات المشاركة بالتمرين.
واطلع نائب أمير المنطقة خلال الحفل على آخر ما توصلت له الجهات في جانب رفع جاهزية السعودية للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي تلوث بحري في مياه السعودية -لا قدر الله - وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، واطلع على خطط وآليات تنفيذ التمرين، والجاهزية التامة للجهات المشاركة، ودور كل منها في مياه البحر الأحمر، والإمكانات المادية والبشرية المتخصصة في هذا الجانب التي تدعم إنجاح هذا العمل البيئي.
كما استعرض التجهيزات الرقمية والتجهيزات المتعلقة بالآليات والمعدات التابعة للمركز.
كما تجول في المعرض المصاحب للتمرين، الذي حظي بمشاركة أكثر من ٥٠ جهة حكومية وخاصة، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات العمل البيئي التطوعي على مستوى السعودية.
ونوه الأمير سعود بن خالد الفيصل بجهود المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وجميع الجهات المشاركة في التمرين التعبوي، مثمنًا مستهدفات التمرين المرتبطة بتحقيق اشتراطات أفضل الممارسات العالمية، وتناقل الخبرات والمعرفة بين المشاركين، بما يترجم دور المركز في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للبيئة من خلال الالتزام البيئي، وضمان الجاهزية والاستعداد للتعامل مع جميع الحالات الطارئة.