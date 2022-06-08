الأمير سعود بن خالد الفيصل يدشن التمرين التعبوي "استجابة 8" بمحافظة ينبع

واطلع نائب أمير المنطقة خلال الحفل على آخر ما توصلت له الجهات في جانب رفع جاهزية السعودية للوصول إلى أقصى درجات الاستعداد والتأهب للتعامل مع أي تلوث بحري في مياه السعودية -لا قدر الله - وفق الخطة الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت، واطلع على خطط وآليات تنفيذ التمرين، والجاهزية التامة للجهات المشاركة، ودور كل منها في مياه البحر الأحمر، والإمكانات المادية والبشرية المتخصصة في هذا الجانب التي تدعم إنجاح هذا العمل البيئي.